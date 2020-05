Incidente in viale Monza: scooter prende fuoco, due ragazzi gravissimi in ospedale

Gravissimo incidente in viale Monza, a Milano, nella mattinata di venerdì 22 giugno 2020. Si sono scontrati un'auto e uno scooter, che ha preso fuoco. Gravi le condizioni dei due giovani in sella allo scooter, che sono stati trasportati con urgenza in ospedale.

E' successo alle undici meno venti all'altezza del civico 154, in direzione Sesto, poco prima della fermata Gorla del metrò. La polizia locale sta studiando la dinamica sul posto. Immediatamente dopo lo schianto, si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 con tre ambulanze ed una automedica. I due ragazzi in sella allo scooter (un 22enne e un 26enne) sono stati trasportati in codice rosso al Niguarda e al San Gerardo di Monza: le loro condizioni sono gravi, presentano entrambi molti traumi.

Più lieve il terzo ferito, l'automobilista di 53 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco, chiamati dai sanitari per spegnere l'incendio che nel frattempo si era propagato dallo scooter. Un lungo tratto della carreggiata interessata è stato chiuso al traffico dalla polizia locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì la tragedia: passante travolto, morto in ospedale

Sempre in viale Monza, non molto lontano (all'altezza di Turro), giovedì mattina un altro incidente tragico: un uomo di 76 anni è stato travolto, mentre camminava sul marciapiedi, da una vettura piombatagli addosso. Si trattava di una vettura in sosta al lato della carreggiata, letteralmente "spinta" verso il marciapiedi" da un'altra auto, tamponata da un furgone. L'uomo è stato trasportato con urgenza al Niguarda dove, purtroppo, poco dopo è spirato.