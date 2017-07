Grave incidente in viale Monza: schianto tra auto e scooter, uomo in prognosi riservata

Traffico rallentato martedì mattina in viale Monza a Milano, a causa di un incidente stradale tra un'auto e uno scooter, all'incrocio con via Matteo Maria Boiardo, in direzione piazzale Loreto. Ad avere la peggio dopo lo schianto - violentissimo - è stato il motociclista: un 34enne di origine straniera. L'uomo è finito all'ospedale in codice rosso.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto alle 6.20. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Illeso il conducente dell'auto, un 45enne, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Lo scooterista, invece, è finito in prognosi riservata al Niguarda.

Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, carabinieri e polizia locale. I ghisa di piazzale Beccaria hanno fatto i rilievi per comprendere la dinamica: il ferito percorreva viale Monza in direzione centro mentre l'auto svoltava da via Boiardo. Probabilmente uno dei conducenti coinvolti non ha rispettato il segnale semaforico.