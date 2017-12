Traffico paralizzato in zona Gorla, viale Monza, per un incidente stradale: tre persone ferite

Traffico paralizzato in zona Gorla, a Milano, per un incidente stradale avvenuto attorno alle 12.20 di sabato. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata con uno scooter. Ad avere la peggio, anche se non sono in pericolo di vita, sono stati i due centauri, un ragazzo e una ragazza.

[#Incidente] Possibili rallentamenti in viale Monza all'altezza di via Pirano #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 23 dicembre 2017

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un'automedica. I feriti, tra i quali anche risulta anche la conducente dell'automobile, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

La polizia locale ha fatto i rilievi per comprendere la dinamica. Il traffico - particolarmente intenso probabilmente per la 'corsa' al regalo dell'ultimo minuto - è andato in tilt.

Poco prima a Gessate un ciclista era stato ucciso da un camion della nettazza urbana (qui i dettagli). Durante la notte un altra persona era morta in un incidente stradale nel milanese (la notizia).