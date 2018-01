Incidente in viale Monza, uomo travolto e ucciso da un camion: traffico paralizzato

Traffico paralizzato in zona Pasteur - Loreto a causa di un incidente stradale in viale Monza, angolo via Pietro Crespi, a Milano. Nell'area, molte strade erano già chiuse per fare spazio alle bancarelle del mercato rionale.

[#Incidente] Chiuso al traffico viale Monza all'altezza di via Crespi/via Varanini → centro città, incidente grave. PL in luogo per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 31 gennaio 2018

Un uomo di 79 anni è stato travolto e ucciso da un camion poco prima delle 11. Sul posto dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (118) hanno inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del ferito fin da subito erano apparse molto gravi.

Sul luogo dell'incidente è presente anche la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico, che per il momento è stato deviato verso via Luigi Varanini. Chiuso al traffico viale Monza, nel tratto interessato. Ancora non è nota la dinamica di quanto è accaduto.

[#Incidente] Rallentamenti in viale Monza all'altezza di via Crespi. PL in luogo per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 31 gennaio 2018