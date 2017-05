Uomo travolto e ucciso in viale Monza, il pirata della strada in carcere: "Un colpo di sonno"

Ha ammesso le proprie responsabilità, alle quali lo avevano già inchiodato gli agenti della polizia locale. Ha parlato e ha vuotato il sacco, provando a giustificarsi.

Franko D.T., il trentatreenne che domenica mattina ha travolto e ucciso con l’Audi Q7 di sua moglie il cinquantaseienne Livio Chiericati prima di scappare, ha confessato domenica sera davanti ai poliziotti del commissariato di Rho e ai ghisa di Milano.

"Sì, sono stato io - ha detto -. Guidavo io il suv". Ma poi, si è giustificato dicendo di aver avuto un colpo di sonno e di non aver visto il semaforo rosso, che ha "bruciato" prima di travolgere l'altra vettura.

Video | Le due auto distrutte dopo il tremendo schianto

Nelle prossime ore, Franko - italiano di origini serbe, con una sfilza di precedenti - sarà sottoposto agli esami tossicologici per capire se domenica mattina era ubriaco o drogato.

Ciò che è certo, hanno ricostruito gli agenti della Locale, è che con l’Audi di sua moglie correva - probabilmente oltre i cento chilometri orari - e che ha ignorato un semaforo rosso all’incrocio con via Popoli Uniti, proprio dove ha travolto l’auto della vittima.

Livio Chiericati, manager informatico, è rimasto intrappolato nella sua auto - è morto all’arrivo in ospedale -, mentre il pirata scappava. L’inizio di una fuga finita solo dodici ore dopo.

L'uomo adesso è in cella con l'accusa di omicidio stradale aggravata dall'omissione di soccorso. I pm, infatti, non hanno creduto alla sua scelta di costituirsi, arrivata soltanto quando i poliziotti e i ghisa erano già in ospedale per fermarlo.