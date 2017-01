Incidente in viale Monza: auto si schianta contro lo spartitraffico: tre feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt in viale Monza, a Milano, a causa di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due automobili.

VIDEO: I vigili del fuoco tagliano la portiera dell'auto

Lo schianto, avvenuto poco prima delle diciotto di sabato, all'altezza di via Pasteur, ha provocato tre feriti. Secondo le indicazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato tre ambulanze in codice giallo, nessuna delle persone coinvolte - un ventiseienne, un trentaduenne e una persona della quale non è stata fornita l'età - è in grave condizioni.

La polizia locale è intervenuta con diverse volanti. Ancora non è accertata la dinamica ma sembra che un'auto sia finita contro lo spartitraffico nel tentativo di evitare lo schianto con l'altra. Al lavoro anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, che hanno aiutato a liberare i feriti incastrati in auto. Un tratto di viale Monza è stato chiuso durante i soccorsi.