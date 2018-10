Incidente mortale in viale Rubicone: operaio travolto e ucciso mentre faceva manutenzione

E' stato travolto da un automobilista e per lui non c'è stato scampo: è morto sul colpo. Grave incidente giovedì sera, attorno alle 23, in viale Rubicone, all'altezza del cavalcavia tra Comasina e Bruzzano. A perdere la vita è stato un operaio italiano di 47 anni. Per l'uomo, dipendente di un ditta incaricata di fare la manutenzione al cavalcavia, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I rilievi sono in mano alla polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei 'ghisa', il cantiere era ben segnalato. Il 47enne si trovava sul lato sinistro della carreggiata, stava posizionando i birilli che delimitano l'area di lavoro, quando è stato falciato dalla vettura, una Mercedes. Il corpo dell'operaio, che indossava la pettorina catarifrangente, è stato catapultato dalla parte anteriore alla parte posteriore dell'auto, il cui conducente, un 25enne, è rimasto illeso.

Nella mattinata di venerdì, sull'Autostrada A4, una persona ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto: il traffico in direzione Torino è andato in tilt.