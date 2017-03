Auto svolta al semaforo e si schianta con una moto: morta una 20enne, grave un 21enne

Il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti dopo l’incidente. Nonostante un primo miracolo dei medici - che erano riusciti a rianimarla - e la disperata corsa in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare.

È morta S.M., la ragazza di venti anni che martedì mattina è rimasta coinvolta in un tragico incidente in viale Sarca.

La moto a bordo della quale viaggiava la giovane - una Triumph guidata da un ventunenne - si era schiantata con la Zaffira di una quarantasettenne.

Pare, da una prima ricostruzione della polizia locale, che la donna abbia cercato di svoltare a sinistra al semaforo - sembra che lì fosse vietato -, senza accorgersi dell’arrivo della coppia in moto.

Nell’impatto, devastante, i due ragazzi erano stati sbalzati contro tre auto in sosta e avevano riportato diversi, gravissimi, traumi.

Lei era stata trasportata d’urgenza al San Gerardo, dove poi è morta. Il conducente della motocicletta, invece, si trova al momento ricoverato al Niguarda in condizioni disperate e in prognosi riservata.

In ospedale, in evidente stato di choc, è finita anche la donna che era alla guida della Zaffira.