Incidente in viale Sarca, due ragazzi in moto sbalzati contro le auto in sosta: gravissimi

Prima si sono schiantati contro un’auto. Poi, hanno terminato la loro tragica corsa contro tre macchine che erano parcheggiate al lato della strada.

Drammatico incidente verso le 8.45 di martedì mattina in viale Sarca, altezza Bicocca, a Milano, dove una motocicletta - una Triumph - e un’auto - una Zaffira - si sono schiantate tra loro.

Nello scontro, i due ragazzi a bordo della moto - un giovane di ventuno anni, che era alla guida, e una sua coetanea, che viaggiava da passeggera - sono stati sbalzati dal mezzo e si sono scontrati contro altre tre auto al lato della strada.

L'impatto è stato violentissimo e i due giovani sono rimasti sull’asfalto in condizioni disperate. I soccorritori del 118, intervenuti con tre ambulanze e due auto mediche, hanno stabilizzato le loro condizioni e li hanno poi trasportati al San Gerardo, il ragazzo, e al Niguarda, la ragazza.

Entrambi hanno riportato numerosissimi traumi e sono in pericolo di vita. Le condizioni più serie sono quelle della ventunenne, che nell'impatto è "volata via" a diversi metri di distanza dalla motocicletta. In ospedale è finita anche la quarantasettenne alla guida della Zaffira, sotto choc e ricoverata al pronto soccorso di Sesto San Giovanni.

Per permettere i soccorsi e i rilievi degli agenti della polizia locale, viale Sarca è stato chiuso al traffico all’altezza di via Bicocca debli Arcimboldi, con inevitabili ripercussioni alla circolazione.

Sembra, dalle prime ricostruzioni, che la donna stesse facendo inversione a "U" e che non si sia accorta dell'arrivo dei due ventenni in moto, innescando così la tragica carambola.