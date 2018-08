Milano: pauroso schianto tra auto e moto, un uomo ferito grave

Un violento scontro ha coinvolto un'auto e una moto la sera di giovedì 16 agosto a Milano, tra viale Stelvio e via Menabrea.

Secondo i primi riscontri, l'auto, per cause da accertare, avrebbe svoltato a sinistra colpendo la motocicletta e facendo rovinare a terra il centauro, rimasto ferito gravemente. Il guidatore della macchina si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto, oltre alla polizia locale, anche un autoscala dei vigili del fuoco (il serbatoio della moto si è squarciato lasciando sull'asfalto una pericolosa chiazza di benzina), un'ambulanza e un'automedica del 118

Il motociclista, 53 anni, è stato portato al Fatebenefratelli. E' in condizioni serie ma non in pericolo di vita.