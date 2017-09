Attraversa la strada sulle strisce pedonali: anziana di travolta e uccisa da un motorino

Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un uomo alla guida di un motorino non l'ha vista e l'ha travolta. Tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato 16 settembre in viale Tibaldi a Milano, dove un'anziana di 73 anni è stata travolta e uccisa da un ciclomotore.

Il dramma si è consumato intorno alle 23 quando la donna — stando ai primi accertamenti della Locale — stava attraversando il viale sulle strisce pedonali. Lo schianto con il motorino è avvenuto al centro della strada. L'uomo, un 42enne, ha subito allertato il 118, i sanitari sono arrivati con un'ambulanza in codice giallo. Accompagnata al pronto soccorso del Policlinico è stata ricoverata d'urgenza.

I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna è spirata intorno alle 4.25: troppo gravi i traumi riportati nello schianto. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai ghisa, che hanno ascoltato anche il racconto dell'uomo alla guida del ciclomotore, indagato per omicidio stradale.

È la seconda vittima in due giorni dopo che la notte tra giovedì e venerdì una donna di 45 anni era stata travolta e uccisa da un'auto in via Imbonati, anche in quel caso la vittima stava attraversando la strada. Non solo: sempre nelle scorse ore una Ferrari ha travolto una donna di 39 anni in Piazzale Cadorna a Milano.