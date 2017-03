Incidente in viale Scarampo, schianto tra auto e scooter all'incrocio: grave un uomo | FOTO

Grave incidente giovedì mattina tra viale Scarampo e viale Teodorico, in zona Fiera Milano City.

Poco prima delle 11.30, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Sh e una Volkswagen Passat si sono schiantate tra loro all’incrocio tra i due viali.

Nell’impatto, l’uomo alla guida del motorino - un sessantacinquenne - è volato sull’asfalto e ha perso il casco, "rotolato" via a una decina di metri dal punto dello scontro, dove è rimasta una grande chiazza di sangue a testimoniare la gravità dello schianto.

La vittima, soccorsa da un’auto medica e un’ambulanza, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda: è in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, causato - sembrerebbe - da una svolta vietata di uno dei due mezzi.

Proprio per effettuare i rilievi, i ghisa hanno chiuso al traffico viale Scarampo - nel tratto tra via Colleoni e viale Teodorico - e lo stesso viale Teodorico, in direzione Piazza Firenze, con inevitabili disagi alla circolazione in tutta la zona.