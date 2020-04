Milano, incidente in viale Tertulliano: schianto tra una moto e un furgone: grave un 20enne

Lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda il motociclista che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con un furgone in viale Tertulliano a Milano nella mattinata di mercoledì 15 aprile.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, secondo una prima ricostruzione sembra che il furgone stesse percorrendo via Tertulliano in direzione viale Umbria mentre la moto stava sopraggiungendo in direzione opposta.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il 20enne, visitato dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio a Nord di Milano; secondo quanto trapelato avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo e le sue condizioni sarebbero disperate. Non destano particolari preoccupazioni, invece, le condizioni dell'uomo alla guida del furgone.