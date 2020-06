Incidente incrocio viale Fulvio Testi-Pianell: donna di 68 anni muore investita

Una donna di 68 anni è stata investita e uccisa domenica da un’auto in viale Fulvio Testi a Milano, nei pressi dell'incrocio con via Salvatore Pianell, in direzione di Sesto San Giovanni.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno e venti: stando ai primi accertamenti della polizia locale e a quanto riferisce a MilanoToday uno dei primissimi passanti intervenuti in soccorso della donna, la vittima, di origine filippina, pare avesse attraversato sulle strisce ma con il rosso. La macchina se l'è trovata davanti e nonostante la frenata nulla ha potuto per evitare l'impatto.

Sembra inoltre che la velocità della vettura non fosse elevata. Nonostante ciò, la donna è stata sbalzata sul parabrezza e poi sul tetto della vettura. Troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati per i soccorritori. Sotto choc la 61enne italiana alla guida, che si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza inviate dalla centrale operativa di Areu 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La polizia locale ora sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto e ascoltando le testimonianze.