Incidente in viale Tibaldi, si schianta contro un palo e scappa: è 'caccia' all'auto nera

Si è schiantato contro un palo ma invece di aspettare i soccorsi si è dato alla fuga. L'episodio in viale Tibaldi, all'altezza del 59, verso le 14 di lunedì 20 luglio. Sul posto sono accorsi polizia locale, ambulanza e automedica del 118. Ma il (o la) conducente era già sparito.

Nell'impatto si è danneggiato un palo reggifilo. A subire i danni più gravi però è stata l'auto stessa, come affermato da un testimone che ha lanciato l'allarme al 112. Per cause ancora da accertare, la persona alla guida, probabilmente ferita, si è allontatata subito dopo il sinistro facendo perdere le proprie tracce.

Ad affettuare i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto gli agenti della locale, che hanno anche raccolto la testimonianza di chi ha assistito all'incidente. A schiantarsi e poi fuggire un'auto nera, di cui è stata annotata la targa.