Grave incidente stradale tra viale Tibaldi e via Bazzi: 7 ambulanze sul posto, strada chiusa

Traffico paralizzato per un incidente tra viale Tibaldi, viale Toscana, via Bazzi e via Castelbarco a Milano. Due auto si sono scontrate intorno al mezzogiorno di domenica. Sul posto sono intervenute sette ambulanze - inclusa un'automedica -, alcune volanti di polizia e pattuglie della locale.

L'incidente, la cui dinamica non è ancora nota, ha provocato sette feriti. Le persone coinvolte, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, avrebbero un'età compresa tra i diciassette e i quarantanove anni. Nessuno - stando alle prime info - sarebbe in pericolo di vita. Le ambulanze intervenute sono della Croce Verde A.P.M - con due mezzi -, A.P. Verde Baggio, Inter S.O.S, P.A Croce d'Oro e Misericordia.

Una parte della strada - comunica la polizia locale - è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo alcuni testimoni, l'incidente è stata provocato per una mancata precedenza.