Milano, incidente in viale Tibaldi: motociclista 'vola' per diversi metri, ha il bacino rotto

Dopo uno schianto con la propria moto ha fatto un volo di diversi metri. La caduta gli avrebbe procurato un trauma importante al bacino, con possibile frattura. Ma per fortuna era cosciente. È stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso.

L'incidente in viale Tibaldi

È il bilancio del grave incidente in cui è rimasto coinvolto un motociclista di 30 anni, in viale Tibaldi a Milano. Lo scontro tra la sua moto e un'auto si è verificato alle 21 di giovedì.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice giallo, poi diventato rosso. Il centauro, stando alla centrale del 118, non sarebbe in rischio di vita.

La polizia locale ha fatto i rilievi per comprendere la dinamica. Il 30enne, dopo lo schianto, avrebbe fatto un volo di diversi metri.