Incidente in viale Tibaldi, pedone attraversa e viene colpito da filobus

Un incidente, nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 dicembre, ha coinvolto il filobus 91 Atm in viale Tibaldi (zona Bocconi), all'altezza di corso San Gottardo. Il mezzo ha colpito un pedone (video: le immagini), un ragazzo di 28 anni.

Secondo la ricostruzione di Atm, inviata in una nota, il pedone ha attraversato di corsa la corsia promiscua, ha scavalcato le transenne di protezione della corsia riservata filoviaria e "ha cominciato ad attraversare la stessa ove non è consentito". Il conducente della linea 91 ha suonato, ha frenato e ha sterzato ma l’urto è stato inevitabile.

A seguito dell’urto, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Humanitas. Le sue condizioni sono serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ha riportato un forte trauma cranico. "In conseguenza dell’evento è stato interrotto il transito sulla corsia riservata e pertanto le filovie delle linee 90 e 91 transitano sulla corsia promiscua, in modo da permettere l’intervento dei soccorritori e i rilievi delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’episodio", spiega ancora Atm.

Altri tre passeggeri, tra cui una ragazza di 16 anni, sono stati feriti in modo lieve e medicati sul posto.

Non è ancora chiaro cosa si avvenuto. Sul posto, oltre ai mezzi della polizia locale, sono giunte due ambulanze e un'automedica del 118 inviate da Areu, Azienda regionale emergenza urgenza.