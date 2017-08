Schianto tra due auto: un mezzo abbatte un semaforo, 4 feriti

Un brutto incidente che ha coinvolto due auto si è verificato nel pomeriggio di sabato a Milano, poco dopo le 16.30, all'angolo tra via Bazzi e viale Tibaldi (zona Ticinese): il bilancio è di quattro persone ferite in condizioni serie anche se nessuno è in pericolo di vita.

Nella carambola, un 46enne è stato trasportato al San Paolo, un 58enne al Fatebenefratelli, un 28enne a Città Studi e un 47enne all'Humanitas di Rozzano.

Tutti se la caveranno. Sul posto gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118 con un'automedica e quattro ambulanze inviate dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza). L'impatto è stato particolarmente violento e una delle auto ha abbattuto un semaforo.

Si cerca ora di ricostruire la dinamica del sinistro.