Pauroso schianto tra un furgone di spesa a domicilio e un'auto, 2 feriti

Un pauroso schianto, la sera di mercoledì 23 aprile, ha coinvolto un camioncino delle consegne di un noto supermercato e un suv. Il fatto è avvenuto tra via Settala e via Tunisia (zona Porta Venezia) intorno alle 19.20.

I due mezzi, per cause da accertare, si sono scontrati con violenza. Sono rimasti feriti i gudatori dei mezzi, di 40 e 43 anni. Le loro condizioni sono serie anche se non sono in pericolo di vita. Subito, dalla centrale operativa di Areu, sono state inviate due ambulanze e un'automedica che, dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno portati agli ospedali di Città Studi e al Niguarda.

Sul posto la polizia locale per i rilievi. Sembrerebbe proprio una precedenza mancata la causa del sinistro. L'incidente ha anche rallentato la circolazione dei mezzi Atm che hanno dovuto attendere lo sgombero della sede stradale.