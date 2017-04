Incidente in viale Umbria: violento scontro tra auto, coinvolto mezzo car sharing

Tre persone (due donne e uomo tra i 32 e i 34 anni) sono rimaste ferite per un pauroso schianto all'incrocio tra viale Umbria e via Simone D'Orsenigo, intorno a mezzogiorno di domenica.

Per cause da accertare, infatti, due auto (una Fiat Bravo e una Smart del car sharing Car2Go) si sono centrate. L'utilitaria Fiat senza controllo ha terminato la sua corsa pericolosamente contro un palo, tuttavia senza grosse conseguenze. Semidistrutta la city car tedesca.

Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, anche i vigili del fuoco che hanno liberato i feriti e i sanitari del 118 con 2 ambulanze e un'automedica. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita.

L'arteria è rimasta parzialmente chiusa per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi.