Incidente in viale Umbria: pirata della strada travolge un 36enne con una Chrysler e scappa

La scorsa notte un pirata della strada ha investito un motociclista 36enne. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 22. I due mezzi si sono scontati all'incrocio tra viale Umbria (zona Porta Vittoria) e viale Friuli.

Il 36enne è rovinato a terra. Il pirata, secondo i testimoni oculari a bordo di un Chrysler, si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie tracce. Alla guida un giovane. Il quale, con ogni probabilità, visti i testimoni e i numerosi elementi raccolti, ha i minuti contati. Sul posto polizia locale che ha avviato le indagini e i soccorritori del 118 Areu che hanno stabilizzato il ferito. Portato al Policlinico, le sue condizioni non sono gravi.