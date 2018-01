Milano, schianto tra uno scooter e una bici in viale Misurata: feriti due ragazzi di 16 e 25 anni

Prima lo schianto, poi le sirene delle ambulanze. Attimi di paura martedì mattina all'angolo tra viale Misurata e via Favretto a Milano dove una ciclista e uno scooterista — una giovane di 16 anni e un ragazzo di 25 — sono rovinati a terra dopo essersi scontrati.

Tutto è accaduto poco prima delle 10.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno accompagnato i feriti nei pronto soccorso degli ospedali San Carlo e San Paolo, rispettivamente in codice verde e giallo. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che stabiliranno le cause dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. In seguito all'incidente il percorso di un autobus Atm è stato lievemente deviato.