Incidente sulla Vigevanese, schianto tra 3 auto: 7 feriti tra cui bimbi di 2 anni e 8 anni

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio, poco dopo le 16, sulla strada statale 494, la Vigevanese, all'altezza di Albairate. Sette persone, tra cui una bimba di due anni e un bambino di 8, sono rimaste ferite in uno schianto tra tre auto. Sul posto, in località Bruciata di Albairate, sono accorsi elisoccorso, cinque ambulanze del 118, polizia locale di Albairate e vigili del fuoco.

Auto distrutte, sette feriti e strada bloccata per ore

In base a una prima ricostruzione, il violento impatto sarebbe avvenuto dopo che uno dei tre veicoli coinvolti, che stava viaggiando in direzione Abbiategrasso, avrebbe invaso la corsia opposta andando a schiantarsi, con un impatto frontale-laterale sinistro, contro un'altra auto. Un terzo veicolo, poi, sarebbe stato tamponato per un improvviso e brusco rallentamento dovuto al primo incidente.

Ingenti i danni riportati dalle tra auto coinvolte, tutte delle utilitarie. A rimanere ferite, oltre ai due bambini, altre cinque persone: una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 20, una donna di 33 e due uomini di 61 e 63 anni. Le ambulanze dell'Azienda regionale emergenza urgenza li hanno trasportati - tutti in codice giallo - all'ospedale San Carlo di Milano e al nosocomio di Magenta.

Per consentire l'arrivo dei soccorsi e il ripristino del manto stradale il tratto della Vigevanese interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore.