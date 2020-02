Guida con la patente scaduta e si schianta contro auto con padre e figlio a bordo: in coma

Avrebbe invaso la corsia opposta, non è ancora chiaro perché. Dopo pochi istanti, poi, l'impatto tremendo, frontale. Un uomo di 60 anni, cittadino italiano, è ricoverato in coma e in condizioni critiche all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla Vigevanese ad Abbiategrasso.

Lo schianto è avvenuto alle 18.30 di domenica sera nel tratto di strada poco distante dal ponte sul Ticino. Lì, per cause ancora da chiarire, la Smart del 60enne si è scontrata con una Seat Ibiza guidata da un 31enne albanese, che aveva in auto con sé il figlioletto di sei anni. A causare l'incidente, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato proprio il conducente della Smart, che avrebbe invaso la corsia opposta.

Le condizioni dell'uomo sono gravissime: nello schianto ha riportato traumi su tutto il corpo ed è stato portato all'Humanitas già intubato e in coma. Padre e figlio, invece, sono finiti all'ospedale di Legnano in codice giallo: fortunatamente il loro quadro clinico non desta particolari preoccupazioni. Altri due uomini, di 26 e 30 anni, sono invece stati ricoverati all'ospedale di Magenta con ferite lievi.

Secondo i primi accertamenti dei militari, il 60enne guidava con la patente scaduta dal 2017. I militari stanno ora cercando di ricostruire se abbia invaso l'altra corsia per un malore o per un folle tentativo di sorpasso.