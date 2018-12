Autopompa dei vigili del fuoco si scontra con un'auto: grave 22enne

Incidente stradale fra un'autopompa dei vigili del fuoco e una vettura a Legnano, nella notte di sabato 15 dicembre. E' successo intorno alle due e mezza in via Cadorna, non lontano dall'uscita dell'Autostrada dei Laghi (A8).

Il mezzo dei pompieri era a sirene spiegate. All'altezza di un incrocio si è scontrato con una Fiat Punto con a bordo quattro giovani. Sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica, oltre ai carabinieri di Legnano che hanno proceduto con i rilievi del caso.

I quattro giovani (tra i 19 e i 22 anni) e i due vigili del fuoco, di 45 e 54 anni, sono stati portati al pronto soccorso negli ospedali di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza per i necessari controlli medici. Secondo quanto riferito, i due vigili del fuoco hanno riportato alcuni traumi al collo e alle costole, mentre uno dei ragazzi, che ha 22 anni, è a Legnano con un sospetto trauma cranico ed è il più grave di tutti.