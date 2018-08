Auto travolta da una frana a Courmayeur: morti Vincenzo Mattioli e sua moglie

Stava andando in vacanza in compagnia della moglie quando lungo una strada in Val Ferret, a Planpincieux, nel Comune di Courmayeur, un frana ha travolto la sua auto, alle 17.48 di lunedì. E' morto così, sul colpo, Vincenzo Mattioli, un milanese di 61 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato poche ore dopo la tragedia, è stato recuperato e trasportato a Courmayeur dall’elicottero della protezione civile. La moglie, invece, è stata ufficialmente dispersa fino a martedì mattina, quando i soccorritori hanno individuato il suo corpo.

Sul posto - fanno sapere dal Comune valdostano - stanno operando tutti gli enti del Sistema di protezione civile della Valle d’Aosta, in raccordo con il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. Il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, sta seguendo direttamente la situazione. Sul posto stanno operando gli uomini del soccorso alpino valdostano, il soccorso alpino della guardia di Finanza, i carabinieri, la questura, il corpo forestale e i vigili del Fuoco della Valle d’Aosta, con il supporto del personale sanitario del 118.

Video | La devastazione a Courmayer: due morti

La strada di accesso alla Val Ferret è al momento chiusa ed è stato attivato il Coc - Centro Operativo Comunale. Per le richieste urgenti di informazioni da parte di cittadini, è stato istituito il numero telefonico 0165-831358. I mezzi meccanici comunali sono operativi sulla frana, mentre gli elicotteri della Protezione civile stanno intervenendo per eventuali situazioni di difficoltà.

Altre 25 persone sono ricoverate presso il centro di accoglienza istituito dal Comune di Courmayeur al Palazzetto dello Sport di Dolonne, assistite da una psicologa dell’emergenza, mentre 100 persone risultano ospitate al Golf Club Courmayeur della Val Ferret, a monte della frana. Sono assistite dal personale della Protezione civile e del Corpo forestale, con la presenza anche di personale medico. Stanno tutti bene.