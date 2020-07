Milano, un altro incidente con il monopattino elettrico: in ospedale un uomo di 35 anni

Ancora un incidente con un monopattino elettrico a Milano. È successo in via Vitruvio (zona Stazione Centrale) nella notte tra lunedì e martedì 21 luglio e nel sinistro è rimasto ferito un uomo di 35 anni, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Tutto è accaduto intorno alle 3.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, sembra che l'uomo stesse procedendo in direzione della Stazione Centrale quando avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando violentemente a terra. Un impatto tremendo che lo ha lasciato privo di sensi.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e i sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Fortunatamente le condizioni del 35enne sono migliorate con il passare delle ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milano, tre incidenti con monopattini elettrici in cinque giorni

È il terzo incidente in cinque giorni che coinvolge un monopattino elettrico. Venerdì mattina una 31enne si era schiantata contro un furgone Iveco in via Braga, mentre nella notte tra venerdì e sabato in via Giuditta Sioli un 19enne aveva perso il controllo del mezzo ed era rovinato a terra.