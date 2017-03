Incidente sulla strada Statale per Malpensa: morto Vittorio Ferrario, aveva ottant'anni

Un uomo di 80 anni, Vittorio Ferrario, è morto nel pomeriggio di domenica 5 marzo in un incidente sulla strada statale 336 della Malpensa. Nel sinistro, avvenuto intorno alle 16 all'altezza di Cardano al Campo (direzione Milano), è rimasta ferita anche una donna di 81 anni, moglie dell'anziano.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono intervenuti era già spirato. L'anziana, invece, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Gallarate. Non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione l'80enne — alla guida di una Peugeot — ha perso il controllo dell'auto andandno a impattare sui guard-rail laterali; non è escluso che abbia avuto un malore. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polstrada, sul posto insieme ai vigili del fuoco di Varese che hanno collaborato con i soccorritori.

La statale è rimasta chiusa per circa due ore in direzione dell'autostrada A8, tra gli svincoli di Casorate Sempione e Cardano al Campo (VA).