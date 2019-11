Incidente a Vittuone, due auto e un tir fuori strada dopo lo schianto: uomo gravissimo

Un'auto fuori strada quasi nascosta tra gli alberi. Una seconda all'altro lato della carreggiata, nel prato. E subito dietro un camion. Grave incidente stradale giovedì mattina a Vittuone, nel Milanese, dove due macchine e un camion sono rimasti coinvolti in uno schianto avvenuto verso le 11.40 sulla provinciale 227.

Stando a quanto finora appreso, a innescare la carambola sarebbe stata una Hyundai che viaggiava in direzione Destriero e che, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta centrando una Ford station wagon. A pochi metri dalla Ford si trovava invece il mezzo pesante: il conducente, per evitare guai peggiori, avrebbe sterzato e sarebbe andato volontariamente fuori strada finendo contro gli alberi.

Per i soccorsi del caso sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze e un elicottero del 118, oltre ai carabinieri e la polizia stradale. Ad avere la peggio è stato un 71enne, che è stato portato in elicottero in codice rosso: nello schianto ha riportato gravi traumi a bacino, torace e femore. Feriti soltanto in maniera lieve gli altri due guidatori, un 65enne e un 51enne.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la provinciale che è rimasta a lungo bloccata.