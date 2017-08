Motociclista si schianta contro un trattore: è grave

Prima lo schianto contro un trattore poi la corsa in elisoccorso, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Lotta tra la vita e la morte il motociclista di 52 anni rimasto coinvolto in un grave incidente nella mattinata di venerdì 4 agosto sulla Strada Provinciale 227 a Vittuone nel milanese.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 del mattino, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, in sella alla su Honda Cbr 600, si è schiantato contro un trattore che stava girando a sinistra: lui è rovinato a terra mentre la moto si è schiantata sul parabrezza di un'automobile ferma allo stop, distruggendo il parabrezza.

In un primo momento le condizioni del motociclista non sono apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i soccorsi in codice giallo. Successivamente è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso: ha riportato diversi traumi su tutto il corpo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto trapelato il centauro viaggiava da Vittuone in direzione Cisliano mentre il trattore, che procedeva in direzione contraria, sembra stesse svoltando a sinistra. L'incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza.