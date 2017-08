Camion si ribalta e perde il carico: l'autista resta intrappolato

Incidente a Vizzolo Predabissi. Nella mattinata di mercoledì 2 agosto un camion che trasportava materiale ferroso si è ribaltato in lungo la Via Emilia vicino allo svincolo con la Tangenziale esterna di Milano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Vizzolo Predabissi, camion si ribalta e perde il carico: ferito lievemente il camionista

Inizialmente le condizioni dell'autista, un uomo di 60 anni, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente l'uomo, estratto dalle lamiere del mezzo pesante dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, non ha riportato gravi traumi e ha rifiutato i soccorsi.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, ma sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato, sul posto anche la Polstrada.