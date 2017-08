Travolta da un'auto sulla via Emilia: ragazza di 25 trasportata al Niguarda con l'elisoccorso

Una ragazza di 25 anni è stata accompagnata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata travolta da un'auto sulla via Emilia a Vizzolo Predabissi, comune dell'hinterland milanese. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21.15, di lunedì 7 agosto, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

In un primo momento le condizioni della giovane sono sembrate disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso.Fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: è stata accompagnata in codice giallo nel nosocomio milanese. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Per i rilievi che stabiliranno la dinamica dello schianto sono intervenuti i carabinieri della companaid di San Donato Milanese.