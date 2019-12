Milano, incidente tra una volante della polizia e un suv in via Carlo Imbonati: traffico in tilt

Una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio di lunedì, all'incrocio tra via Carlo Imbonati e via Giovanni Bovio a Milano.

L'auto con a bordo i poliziotti si è scontrata, per fortuna senza conseguenze, contro un suv che percorreva via Bovio.

Incidente con la polizia a Milano

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, la volante procedeva con le sirene accese quando per cause ancora da accertare, è stata centrata dall'automobile. Anche se la non è chiara la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. Il traffico nella zona ha subito un po' di rallentamenti per permettere alle forze dell'ordine di lavorare.