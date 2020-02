Incidente sulla provinciale a Zibido, auto finisce nel fosso ma non c'è nessuno: si indaga

Il guard-rail sfondato, un'auto capovolta dentro a un fosso. Una scena spaventosa, tanto da far scattare i soccorsi in codice rosso. È successo sulla strada provinciale 139 a Zibido San Giacomo nella serata di giovedì 20 febbraio e i contorni della vicenda non sono ancora chiari perché vigili del fuoco e sanitari del 118 non hanno trovato il conducente del veicolo né altri feriti.

L'allarme è scattato alle 20.45 quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza dell'auto al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, attraverso un'autogru, hanno estratto l'automobile dal fosso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che sembra non aver coinvolto nessun veicolo, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.