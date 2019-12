Incidente a Zibido, perde il controllo dell'auto e sfonda la pensilina del bus: feriti tre ragazzi

Una Ford Fiesta distrutta, una pensilina dell'autobus abbattuta e tre ragazzi in ospedale, fortunatamente nessuno di loro in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Mozart a Zibido San Giacomo (hinterland Sud-Est di Milano) all'alba bi domenica 8 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 5.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione pare che non ci sia nessun'altra auto coinvolta e il conducente della Fiesta abbia perso il controllo dell'auto.

Dopo lo schianto sono subito scattati i soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un'autobotte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I ragazzi — giovani di 16, 21 e 28 anni — sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco e accompagnati in codice verde nei pronto soccorso degli ospedali di Rozzano e San Paolo.