Incidente a Gazzada, treno colpisce camion sui binari: in tilt la linea Milano-Varese | Foto

Incidente ferroviario a Gazzada, nel Varesotto, dove martedì mattina un treno Trenord ha travolto un camion che trasportava genere alimentari.

Verso le 9.30, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è rimasto bloccato sui binari tra le due sbarre del passaggio a livello e il macchinista del convoglio partito alle 8.32 da Milano Garibaldi - e diretto a Varese - non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il passaggio a livello, riporta Trenord, era perfettamente funzionante, non sono state rivelate anomalie. Il camion non si doveva trovare lì tra le sbarre.

Nonostante il violento schianto - il camion è stato trasportato per qualche decina di metri -, non si registrano feriti tra i passeggeri a bordo del treno, né tra l’equipaggio di Trenord. Illeso anche il conducente del furgoncino, che dovrebbe essere riuscito a lasciare il mezzo prima dell'arrivo del convoglio.

L’incidente, naturalmente, ha mandato in tilt la circolazione sulle linee Porto Caresio-Milano e Treviglio-Milano-Varese. Sono stati attivati immediamente dei bus sostitutivi.

Sul posto, per i soccorsi e per i lavori necessari, sono presenti un’ambulanza, i vigili del fuoco di Varese e la polizia.

Poco dopo, verso le 11.20, la circolazione sulle linee - le due già in crisi, più la Domodosola-Milano - è stata completamente bloccata a causa dell’investimento di una persona avvenuto nella stazione di Vanzago Pogliano. L’uomo, la cui identità non è ancora nota, è morto sul colpo dopo essere stato travolto sui binari in stazione.