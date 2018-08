Disastro ferroviario a Ternate: treno merci contro Tir al passaggio a livello, linea interrotta

Incidente ferroviario a Ternate, in provincia di Varese. Un Tir e un treno merci si sono schiantati intorno alle 4.50 di mattina di venerdì 3 agosto. Il treno merci proveniva da Gallarate ed era diretto verso la Svizzera. L'autoarticolato non aveva merci: aveva già scaricato i materiali (infiammabili) che trasportava).

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un'autopompa, un'autogru e un mezzo polivalente: hanno messo l'area in sicurezza e si sono occupati di rimuovere il Tir. Secondo la prima dinamica, il mezzo su gomma sarebbe rimasto incastrato sui binari per poi essere travolto dal convoglio in corsa, nei pressi di un passaggio a livello chiuso.

Tra le ipotesi, quella per la quale l'autista del Tir (un ucraino) sarebbe stato ingannato dal navigatore satellitare. Nessuno è rimasto ferito: i manovratori del treno sono riusciti ad abbandonare la cabina, fuggendo più indietro, quando si sono resi conto che l'impatto sarebbe stato inevitabile. L'autista del Tir, a sua volta, era già in salvo fuori dalla sua cabina.

La linea Luino-Gallarate-Malpensa di Trenord è stata chiusa al traffico ferroviario tra Laveno e Gallarate. Vari convogli hanno subìto ritardi, cancellazioni o limitazioni nel loro percorso.