Si tuffa in piscina e sbatte la testa, gravissimo ragazzino milanese in vacanza all'Elba

Prima il tuffo, poi la corsa al pronto soccorso. Un ragazzino milanese di 13 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze per un grave trauma spinale, sembra con perdita temporanea della sensibilità degli arti inferiori, che ha riportato dopo un terribile tuffo in una piscina gonfiabile in un campeggio di Lido di Capolavori (Isola d'Elba).

Tutto è accaduto intorno alle 16.30, come riportato da LivornoToday. Secondo una prima ricostruzione il giovane, in vacanza sull'isola con la famiglia, avrebbe perso l'equilibrio prima di tuffarsi, cadendo e picchiando testa e schiena.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza di Capoliveri e quelli della Pubblica assistenza Santissimo Sacramento di Portoferraio con il medico. Fin da subito si è capito la gravità della situazione, motivo per cui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Trasportato in ambulanza al campo sportivo di Porto Azzurro, il giovanissimo è stato caricato sull'elicottero e trasportato in codice rosso al Meyer.