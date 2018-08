Fa retromarcia e precipita per cinque metri dentro a un cantiere: grave 82enne

È andata a trovare il marito ospite in casa di riposo, poi ha preso l'auto per tornare a casa e, facendo retromarcia, è precipitata con l'auto per circa cinque metri all'interno di un cantiere, atterrando nel prato sottostante. È quanto accaduto a una 82enne l'8 agosto, alle 20:10, a Cinisello Balsamo, in via Pizzi.

T.V. in fase di retromarcia è andata oltre al parapetto che separava l'area dei lavori dalla carreggiata ed è così caduta con la sua auto, che si è ribaltata a testa in giù. All'incidente ha assistito un testimone, che ha proceduto a contattare i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti polizia locale, 118 e vigili del fuoco. Questi ultimi, in particolare, insieme ai paramedici, hanno riportato la donna in superficie utilizzando una barella spinale per evitarle ulteriori traumi e hanno poi recuperato anche la sua auto. L'82enne, che non ha mai perso conoscenza, è stata poi trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.