Viale Cassala, scontro auto-moto: grave il motociclista

Un'auto e una motocicletta si sono scontrate in viale Cassala verso le 2 e mezza di pomeriggio. Dallo scontro è uscito in serie condizioni il motociclista, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano, mentre l'automobilista non ha riportato alcun tipo di lesioni.

L'urto, a carattere frontale-laterale, si è verificato nel momento in cui la macchina stava svoltando a sinistra. Sulla dinamica, per verificare quale dei due veicoli non abbia rispettato la precedenza, stanno ancora facendo accertamenti gli agenti della Locale, che si sono accorti del sinistro mentre stavano transitando su viale Cassala e hanno quindi immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorse un'automedica e un'ambulanza, trasportando il centauro, che si presentava con una frattura esposta, al vicino ospedale S. Carlo, dove è arrivato intorno alle 3 e mezza di pomeriggio.