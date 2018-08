Milano, paura per motociclista 18enne: trasportato in ospedale è fuori pericolo

Un'auto e una moto si sono scontrate nel primo pomeriggio del 13 agosto, verso le 13:30, in viale Regina Giovanna, all'altezza del quartiere Guastalla. Il motociclista, un ragazzo di 18 anni, per l'urto è precipitato al suolo, ma fortunatamente non ha subito traumi gravi.

Nonostante il forte impatto, un frotale-laterale causato apparentemente da una mancata precedenza, il motociclista è rimasto sempre cosciente. Infatti, come ha potuto constatare il 118, accorso sul posto con un'automedica e un'ambulanza, il giovane incidentato riportava escoriazioni e contusioni su tutto il corpo, ma non aveva nulla di più serio.

Dopo aver prestato al ragazzo le cure necessarie, i paramedici ne hanno disposto il trasporto in ambulanza al Fatebenefratelli, in codice giallo. Non è invece stato necessario intervenire per soccorrere l'automobilista a sua volta coinvolto nell'incidente. Sul luogo dell'impatto è poi arrivata anche la polizia locale, allertata dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza.