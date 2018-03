Incidente sul lavoro a Porta Nuova, cede la grata: operaio precipita per quattro metri

Incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì 23 marzo in via Gioia a Milano, all'interno del cantiere di "Gioia22", il nuovo grattacielo direzionale che sorgerà al posto del palazzo dell'Inps. Poco prima delle 8.30 un operaio di 45 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo un volo di circa 4 metri.

L'operaio, secondo quanto ricostruito dalla Questura, stava lavorando sopra una grata al piano -2 dell'immobile, ma la struttura metallica avrebbe ceduto provocando la caduta. Inizialmente le sue condizioni erano apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso un'automedica e un'ambulanza della croce viola di Milano.

Il 45enne è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato diversi traumi all'addome e al torace: non sembrerebbe in pericolo di vita.