Incidenti sugli sci a Cervinia e Courmayeur: gravissimi un 13enne e una 28enne milanesi

Un 13enne gravissimo a Cervinia. Una 28enne, anche lei in condizioni delicatissime, a Courmayeur. Doppio incidente sugli sci domenica pomeriggio in Valle d'Aosta, con due milanesi coinvolti che sono entrambi finiti in ospedale in prognosi riservata.

A Breul-Cervinia il giovanissimo ha perso il controllo degli sci e si è schiantato: recuperato dal soccorso alpino, è stato trasportato al pronto soccorso del Parini di Aosta, dove si trova ricoverato in condizioni serie, con i medici che non hanno sciolto la prognosi.

Stesso destino poco dopo anche per la ragazza 28enne, che si è ferita sulle piste di Courmayeur ed è finita nello stesso ospedale. Anche per lei la prognosi resta riservata.

Sempre nella giornata di domenica, tre escursionisti milanesi sono invece stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati nel canale Bobbio mentre cercavano di arrivare in vetta al Resegone.

Uno di loro è scivolato per diversi metri riuscendo a fermarsi a pochi passi dal burrone, con i compagni incapaci di scendere o salire. A porre fine al loro incubo sono stati i pompieri, che li hanno tratti in salvo con l'elicottero.