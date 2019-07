Milano, lo sfogo del ghisa contro gli "sciacalli": "Basta foto agli incidenti, fateci lavorare"

Lui è lì per fare il suo lavoro. Per salvare vite, per fare in modo che i soccorsi arrivino nel minor tempo possibile, per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione l'accaduto per accertare eventuali responsabilità. Ma spesso il suo lavoro si "scontra" con gli atteggiamenti dei curiosi, dei passanti che non intendono rinunciare a scattare una fotografia di quello che è successo, costi quel che costi.

In quello che lui - un agente della polizia locale di Milano - definisce "un malcostume diffuso e preoccupante". Così, lui stesso - in un misto tra sfogo e appello - ha deciso di scrivere una lettera aperta a MilanoToday per invitare tutti a riflettere sui propri atteggiamenti e per lasciare che a fare le foto siano i fotografi, che "giunti sulla scena fanno il loro lavoro nel rispetto del nostro e nel rispetto delle persone".