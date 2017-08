Infarto negli studi di Sky Sport a Milano: grave Riccardo Magrini, è in coma farmacologico

Dramma lunedì pomeriggio negli studi milanesi di Sky Sport. Riccardo Magrini, ex ciclista e attuale commentatore sportivo per Eurosport, ha avuto un infarto poco dopo un suo intervento sulla Vuelta e si è accasciato al suolo proprio mentre lasciava la sede di Rogoredo di Sky.

Il primo a intervenire, con una manovra che ha salvato la vita al sessantaduenne, è stato il giornalista Lucio Rizzica, che gli ha praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca fino all’arrivo dei sanitari.

Magrini è poi stato ricoverato all’ospedale San Raffaele in coma farmacologico e le sue condizioni restano gravi. Nonostante sia ricoverato in terapia intensiva e resti in coma farmacologico, i medici sono cautamente ottimisti. L’ex ciclista era già stato operato per un intervento di angioplastica.

“Abbiamo capito immediatamente che la cosa era gravissima, al limite della disperazione - ha raccontato al portale tuttobiciweb.it, Giovanni Bruno, ex direttore di Sky e grande amico dello stesso Magrini -. Abbiamo passato momenti di assoluto panico, ma abbiamo immediatamente chiamato i soccorsi sanitari, mentre Lucio Rizzica gli ha effettuato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Io non sentivo i battiti cardiaci, eravamo davvero disperati. Poi - ha concluso Bruno - sono arrivati i soccorsi e Riccardo è stato trasportato al San Raffaele”.

Il “Magro”, che nell’83 ha vinto una tappa al giro e una al Tour, è stato direttore sportivo di Marco Pantani alla Mercatone Uno e di Mario Cipollini. Poi, è diventato commentatore sportivo sugli schermi di Eurosport. Lunedì pomeriggio era intervenuto a Sky per un commento sulla Vuelta, la corsa ciclistica più famosa di Spagna. Poi, il dramma.