Dramma a Milano: giovane prof ha un infarto davanti agli alunni, rianimato da studentessa

Dramma venerdì mattina nel parchetto tra via Don Giovanni Calabria e via Pusiano a Milano. Verso le 10.10, stando a quanto riferito dal 118, un uomo di trentuno anni - un professore che era in gita con la sua classe - si è accasciato al suolo e ha perso i sensi a causa di un arresto cardiaco.

A dare l'allarme sono stati i suoi studenti, che si trovavano con lui nell'area verde e hanno allertato il 112. Proprio una di loro, guidata al telefono dall'operatore di Areu, ha eseguito le manovre di rianimazione cardio polmonare.

L'uomo è stato quindi caricato a bordo di un'ambulanza e portato in codice rosso al San Raffaele, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita e dove è sottoposto all'Ecmo.

I sanitari del 118 hanno soccorso anche un bimbo di nove anni che ha avuto un malore dopo aver assistito alla scena.