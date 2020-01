Influenza, pronto soccorso in allerta a Milano: più accessi e più posti letto

Con i primi giorni dell'anno si è fatta vedere a Milano l'influenza stagionale. Il picco vero e proprio è previsto in realtà per fine mese, ma gli ospedali della città si sono già attrezzati per sopperire all'emergenza, anche perché i pazienti nei pronto soccorso sono aumentati proprio per i problemi alle vie respiratorie. A preoccupare è la ripresa delle attività, soprattutto scolastiche, dal 7 in poi, con il conseguente aumento della possibilità di contagio tra i più piccoli. Al pronto soccorso pediatrico della clinica De Marchi, che dipende dal Policlinico, gli accessi al pronto soccorso sono stati anche 90 in un solo giorno, mentre la media in condizioni "normali" è di quasi la metà.

In aumento gli accessi anche negli altri pronto soccorso di Milano: al San Carlo sono stati allestiti 20 posti letto ex novo, per le persone che stanno guarendo, liberando così posti negli altri reparti per i pazienti in arrivo, mentre al Niguarda i medici e gli infermieri hanno potuto fronteggiare l'aumento degli accessi senza dover intervenire con rimedi emergenziali. Ad aumentare sono stati, nei primi giorni dell'anno, anche i casi di polmonite, dovuta alle complicazioni del virus influenzale, magari poco curato non appena si è presentato.

Il picco è comunque previsto, come si diceva, per fine gennaio, considerando la riapertura delle scuole come il principale "agente" visto il moltiplicarsi delle possibilità di contagio, a cui aggiungere l'incubazione che può durare anche una settimana. Secondo l'ultimo bollettino Influnet disponibile, relativo alla settimana dal 23 al 29 dicembre 2019, il totale delle persone colpite dall'influenza di questa stagione è di più di un milione e mezzo, con una incidenza di 3,7 casi per mille assistiti che però si eleva a 9,9 casi per mille nei bambini sotto i cinque anni.