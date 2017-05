Due giorni di informatica forense a Milano con IISFA Forum

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A Milano il 19 e 20 maggio si terranno le due giornate dell’IISFA Forum, Associazione Internazionale No Profit di Informatica Forense, per implementare una cultura delle indagini e conoscenza delle tecniche di investigazione, con l’obiettivo di individuare le prove da usare in ambito processuale. L’appuntamento è previsto venerdì 19 maggio alle ore 9.00, presso il Museo Nazionale “Leonardo da Vinci”, in cui verrà fatto il punto sulle ultime novità tecnologiche, alla presenza dei massimi esperti del settore forense; il mattino successivo, sabato 20 maggio alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, sarà organizzato un gioco multimediale che permetterà ai presenti di partecipare ad una vera e propria indagine, attraverso l’utilizzo di una Applicazione mobile dedicata.

L’iniziativa è organizzata con il Patrocinio della Camera Penale di Milano e dell’Ordine degli Avvocati di Milano e il contributo dell’Agenzia di Comunicazione Ital Communications.

Quest’anno ricorre il decennale dell’IISFA, che dal 2007 vanta un importante bagaglio di attività svolte, tra cui la pubblicazione di oltre 15 libri sul tema dell’informatica forense, oltre 1000 ore di formazione e convegni alcuni riservati ai soci, che sono più di 850 tra tecnici informatici, investigatori, avvocati e magistrati.

“Dieci anni fa i nostri esperti spingevano per chiedere una maggiore autorevolezza delle tecniche di digital forensics all’interno della normativa italiana e della prassi investigativa.” – Così ha affermato Gerardo Costabile, Presidente IISFA. – “Nel 2008 il primo passo è stato quello di contribuire ad inserire, nel codice di procedura penale, le indicazioni dei principi dell’informatica forense. Durante l’evento parleremo di robot, internet of things, droni, telematica delle auto, clonazione di impronte digitali sui cellulari e mobile forensics, bitcoin, malware ed altro ancora.” Durante le due giornate IISFA di Milano si avrà modo di scoprire l’ultima versione multimediale del “Cybercop”, un gioco inventato all’esordio dell’Associazione.

“Nel corso della sessione del 20 maggio si svolgerà il ‘Cybercop 2017’, un gioco tecnico-investigativo che quest’anno avrà una versione più social, dove il pubblico potrà interagire in tempo reale con una ‘App’ per cambiare le sorti dell’indagine simulata.” – Ha dichiarato Giuseppe Mazzaraco, Membro del Direttivo IISFA e Responsabile della Certificazione CIFI. – “Il gioco è a tappe: si parte da una querela e ci si muove in una serie di scenari investigativi, anche con dimostrazioni tecniche per l’infezione con captatori o sistemi di cyberspionaggio.”

A margine del gioco è previsto un approfondimento sul piano giuridico-investigativo-difensivo con l’intervento di: Fabio Pietrosanti, Naia – Security & Digital Forensics Consultant; Andrea Ghirardini, Pila – Security & Digital Forensics Consultant; Marco Maria Alma, Giudice presso la Corte di Cassazione; Francesco Cajani, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano; Giuseppe Vaciago Avvocato della Camera Penale di Milano; Stefano Aterno Avvocato del Foro di Roma.

“L’Associazione, in questi 10 anni, è diventata anche un punto di riferimento in Europa.” - Ha dichiarato il Pubblico Ministero Francesco Cajani, componente del Comitato Tecnico Scientifico di IISFA e riferimento italiano dell’European Judicial Cybercrime Network di Eurojust. - “Dal 2008, con la partecipazione anche del board di IISFA al primo ‘Strategic Meeting on Cybercrime’ ad Atene, i nostri migliori tecnici hanno saputo portare il loro prezioso contributo nell’ambito del dibattito giuridico sulle tematiche delle investigazioni tecnologicamente avanzate e della digital forensics”. Per registrazioni e approfondimenti visitare il sito http://www.iisfa.net