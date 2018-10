Incidente sul lavoro: operaio perde una gamba in ditta di rottami ferrosi

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 18 ottobre a Carpiano, in provincia di Milano, intorno alle tre e mezza. E' successo in una ditta di rottami ferrosi in via Sandro Pertini, nella frazione di Francolino.

L'operaio, un uomo di quarant'anni, stava lavorando su una pressa per metalli quando, purtroppo, ha perso una gamba. Sono in corso gli accertamenti, da parte di due squadre dei vigili del fuoco di Milano e della polizia locale di Carpiano, per capire l'esatta dinamica dell'infortunio.

Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118, con un'ambulanza della Croce Bianca di Melegnano e l'elicottero. Date le condizioni del quarantenne, i sanitari hanno disposto il trasporto urgente, in codice rosso, con l'elicottero al Niguarda di Milano.